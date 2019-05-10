Yozgatspor’a saha engeli

Kırmızı siyahlı ekibin Bolu Atatürk Stadında taktik antrenmanı yapmak için talep etmesi ilgili birimler tarafından reddedildiği öğrenildi. Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadında alt yapı müsabakalarının oynanacağı bu nedenle de stadın Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor ve Akşehirspor takımlarına antrenman için tahsis edilemeyeceği yönünde takımlara bilgi verildiği belirtildi.