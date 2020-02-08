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Yozgatspor’a para cezası

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 bin lira para cezası geldi.

Yozgatspor’a para cezası

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 bin lira para cezası geldi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:29
Yozgatspor’a para cezası

Kırmızı siyahlı ekibin Nazilli Belediyespor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı müsabakada Yozgatspor taraftarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasından dolayı Profesyonel Futbol  Disiplin Kuruluna sevk edilen kırmızı siyahlı ekibe, bu sezon taraftarların aynı çirkin ve kötü tezahüratı 3’üncü kez yapmalarından dolayı 4 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yozgatspor’dan yapılan açıklamada, ‘’Nazilli Belediyespor maçındaki kötü tezahürat sebebiyle kulübümüze 4 bin lira para cezası gelmiştir. Bu maçta bilet gelirimiz 3 bin 300 liradır. Daha önce de sahamızdaki Kelkit Belediyespor maçında 2 bin 100 lira hasılat elde edilmişken, yine kötü tezahürat sebebiyle 5 bin lira hara ceza gelmişti’’ denildi.

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Yozgatspor’a Para Cezası
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