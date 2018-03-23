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YOZGATSPOR’A MÜSiAD DESTEĞi

KISA adı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olan MÜSİAD Yozgat Başkanı Ferudun Daştan, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a destek verdi.

YOZGATSPOR’A MÜSiAD DESTEĞi

KISA adı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olan MÜSİAD Yozgat Başkanı Ferudun Daştan, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a destek verdi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR’A MÜSiAD DESTEĞi

Yozgat’ta kısa bir süre önce yapılanma sürecine başlayan ve Nisan ayında yapılacak açılışa hazırlanan MÜSİAD Yozgat Şubesinin Başkanı Daştan, kırmızı-siyahlı forması ile ilin futboldaki temsilcisi olan Yozgatspor’u zirve mücadelesinde yalnız bırakmadı. Daştan, Şube Müdürü Bayram Millet ile birlikte kulüp binasında Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün’ü ziyaret ederek, destek çekini teslim etti.  Yozgatspor’un ilin futboldaki temsilcisi olduğunu hatırlatan Daştan, Bölgesel Amatör Lig’de verilen şampiyonluk mücadelesine duyarsız kalmak istemediğini söyledi. Yozgatspor’un verdiği zorlu zirve mücadelesinin takipçisi olduğunu kaydeden Daştan, “Bu süreçte kısa vadede de olsa karınca kararınca Yozgatspor’un yanında olmak istedik. İnşallah ilerleyen süreçte MÜSİAD yönetim kurulumuzla birlikte daha önemli çalışmaların altına imza atacağız. Yozgatspor’un başarısını ve elde edeceği şampiyonluğu önemsiyoruz, bu zorlu süreçte başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, MÜSİAD Başkanı Ferudun Daştan’a hassasiyetinden ötürü teşekkür etti. Akgün, ‘’Sizlerin bu gün burada olmanız, Yozgatspor’un zorlu sınavında moral desteğinde bulunmanız bizlere güç verdi, moral aşıladı. İnşallah kalan maçlarımız da kazanarak bulunduğumuz ligde şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu süreçte taraftarımızdan ve Yozgatlıdan yanımızda olmalarını, destek vermelerini istedik. Bir futbol takımı için moral ve motivasyon her şeyden önemli. Sizler bu gün yanımızda oldunuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
 

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