Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.283
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0877
EURO
6.1233

Yozgatspor’a moral

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Kastamonu İl Özel İdare karşılaşması öncesinde Yozgatspor kulübünü ziyaret ederek, futbolcu ve teknik heyet ile bir araya gelip, moral takviyesinde bulundu.

Yozgatspor’a moral

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Kastamonu İl Özel İdare karşılaşması öncesinde Yozgatspor kulübünü ziyaret ederek, futbolcu ve teknik heyet ile bir araya gelip, moral takviyesinde bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
26 Okunma
Yozgatspor’a moral

Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Köse, kırmızı siyahlı oyunculara baklava ikram etti. Şampiyonluk yolunda Yozgatspor’un her zaman yanında olduklarını belirten Köse, Kastamonu İl Özel İdare mücadelesi öncesinde ekibimize başarılar diledi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, “Şampiyonluk yolunda mücadele eden ekibimize moral ziyareti gerçekleştirdik. Biz dün olduğu gibi bugünde şehrimizin takımına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mücadele öncesinde ekibimize başarılar diliyorum” dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
U19 Ligi’nde heyecan dorukta
U19 Ligi’nde heyecan dorukta
Federasyondan destek
Federasyondan destek
Voleybol Ligi'nde Play-off garanti
Voleybol Ligi'nde Play-off garanti
YOZGAT SPOR TUTULMUYOR
YOZGAT SPOR TUTULMUYOR
Takım otobüsü sözü
Takım otobüsü sözü
Kızlar deplasmanda galip
Kızlar deplasmanda galip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim