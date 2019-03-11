Yozgatspor’a moral

Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Köse, kırmızı siyahlı oyunculara baklava ikram etti. Şampiyonluk yolunda Yozgatspor’un her zaman yanında olduklarını belirten Köse, Kastamonu İl Özel İdare mücadelesi öncesinde ekibimize başarılar diledi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, “Şampiyonluk yolunda mücadele eden ekibimize moral ziyareti gerçekleştirdik. Biz dün olduğu gibi bugünde şehrimizin takımına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mücadele öncesinde ekibimize başarılar diliyorum” dedi.