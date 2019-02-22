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Yozgatspor’a moral

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunu zirvede tamamlayarak Play-Off grubuna yükselme başarısı gösteren Yozgat İl Özel İdarespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup lideri Yozgatspor’u antrenman esnasında ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Yozgatspor’a moral

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunu zirvede tamamlayarak Play-Off grubuna yükselme başarısı gösteren Yozgat İl Özel İdarespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup lideri Yozgatspor’u antrenman esnasında ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yozgatspor’a moral

Yozgat İl Özel İdare Spor Genel Kaptanı Mehmet Seyfi, Antrenör Abdurrahman Doğan ve futbolcular Yozgatspor’un bu hafta kendi sahasında oynayacağı Ünyespor maçı öncesi moral ziyaretinde bulundu. İl Özel İdare Spor Genel Kaptanı Mehmet Seyfi, ‘’İl Özel İdarespor olarak Bölgesel Amatör Ligi 4'ncü Grup’ta şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen  ve bu hafta şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan Yozgatspor’umuza  moral ziyaretinde bulunduk. Ünyespor maçı öncesi futbolcu kardeşlerimizin ağızlarını tatlandırıp başarı dileklerimizi ilettik. Takımımızın Ünyespor maçından 3 puanla ayrılacağına inancımız tam’’ dedi. 
Ziyaretleri ve desteklerinden dolayı İl Özel İdare Spor Kulübüne teşekkür eden Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş ise, ‘’Ünyespor maçından hedefimiz mutlak 3 puan. Pazar günü tüm taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var,  oda şampiyon olmak. İnşallah onu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 17:35
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