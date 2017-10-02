Yozgatspor’a moral

Atatürk Yolu güzergahında bulunan Sürmeli Et Lokantası Sahibi Sinan Tokat ve Agahefendi Mahallesi Muhtarı Çelebi Tokat tarafından verilen moral yemeğinde, futbolcular şampiyonluk sözü verdi. Kırmızı siyahlı ekibin takımın ikinüci kaptanı Hakkı Tosun, Yozgat’ın yöresel yemeklerinden testi kebabının testisini kırarak, arkadaşları adına Kürkçüler ile oynayacakları maçı kazanma sözü verdi ve arkadaşlarıyla birlikte verdikleri süzü 3-1’lik skorla tuttu. Teknik direktör Aydın Yavuz da, futbolcularından aldığı sözü tekrar ederek, sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade etti.