Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.629
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7682
EURO
4.2018

Yozgatspor’a moral

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’a, Kürkçüler Amatörspor maçı öncesinde moral yemeği verildi.

Yozgatspor’a moral

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’a, Kürkçüler Amatörspor maçı öncesinde moral yemeği verildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
8 Okunma
Yozgatspor’a moral

Atatürk Yolu güzergahında bulunan Sürmeli Et Lokantası Sahibi Sinan Tokat ve Agahefendi Mahallesi Muhtarı Çelebi Tokat tarafından verilen moral yemeğinde, futbolcular şampiyonluk sözü verdi. Kırmızı siyahlı ekibin takımın ikinüci kaptanı Hakkı Tosun, Yozgat’ın yöresel yemeklerinden testi kebabının testisini kırarak, arkadaşları adına Kürkçüler ile oynayacakları maçı kazanma sözü verdi ve arkadaşlarıyla birlikte verdikleri süzü 3-1’lik skorla tuttu. Teknik direktör Aydın Yavuz da, futbolcularından aldığı sözü tekrar ederek, sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HOCAYA SAYGI
HOCAYA SAYGI
3 GOL, 3 PUAN
3 GOL, 3 PUAN
MORAL BULDULAR
MORAL BULDULAR
5’inci grupta acı haber
5’inci grupta acı haber
JOVAN GELDi
JOVAN GELDi
SESSiZ MAÇ
SESSiZ MAÇ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim