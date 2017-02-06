Ana SayfaSpor

Yozgatspor’a moral!

06 Şubat 2017 Pazartesi 05:46
Bu haber 27 kez okundu

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK taraftarları Cuma akşamı kulüp binasında futbolcular ile bir araya gelerek Yıldızeli Birlikspor müsabakası öncesinde oyunculara ve teknik ekibe moral verdiler.

Yozgatspor’a moral!
Cadde Taraftarlar Derneği başkanı İhsan Aslan ile birlikte bir gurup taraftar Cuma günü yaptıkları çiğ köfte ile Yozgatspor 1959 FK kulüp binasına giderek futbolcular ile bir araya geldiler. Burada futbolcu ve teknik ekibe çiğ köfte ikramında bulunan taraftarlar, kırmızı siyahlı ekibe Yıldızeli Birlikspor müsabakasında başarılar dilerken, son üç haftada alınan kötü sonuçlar nedeniyle moralleri bozuk olan oyunculara da moral verdiler. 
Cadde Taraftarlar Derneği başkanı İhsan Aslan, Yozgatspor taraftarları olarak her zaman takımlarının yanlarında olduklarını söyledi. Son üç haftada alınan kötü sonuçlar nedeniyle takıma moral vermek istediklerini dile getiren Aslan, ‘’Kötü gidişat nedeniyle nem oyuncularımızın hem de bizlerin morali bozuldu. Bunun için kulüp binasına gelerek oyuncularımıza moral vermek istedik. Bizler Cadde Taraftarlar Derneği olarak her zaman takımımızın yanındayız. Her zaman takımımıza destek vereceğiz’’ dedi. 
Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ise,  Yozgatspor’a gönül veren bütün taraftarlara kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek. Taraftarların bu jestine Pazar günü oynayacakları Yıldızeli Birlikspor müsabakasını kazanarak yanıt vereceklerini ifade etti. 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim