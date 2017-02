Yozgatspor’a moral!

Cadde Taraftarlar Derneği başkanı İhsan Aslan ile birlikte bir gurup taraftar Cuma günü yaptıkları çiğ köfte ile Yozgatspor 1959 FK kulüp binasına giderek futbolcular ile bir araya geldiler. Burada futbolcu ve teknik ekibe çiğ köfte ikramında bulunan taraftarlar, kırmızı siyahlı ekibe Yıldızeli Birlikspor müsabakasında başarılar dilerken, son üç haftada alınan kötü sonuçlar nedeniyle moralleri bozuk olan oyunculara da moral verdiler.

Cadde Taraftarlar Derneği başkanı İhsan Aslan, Yozgatspor taraftarları olarak her zaman takımlarının yanlarında olduklarını söyledi. Son üç haftada alınan kötü sonuçlar nedeniyle takıma moral vermek istediklerini dile getiren Aslan, ‘’Kötü gidişat nedeniyle nem oyuncularımızın hem de bizlerin morali bozuldu. Bunun için kulüp binasına gelerek oyuncularımıza moral vermek istedik. Bizler Cadde Taraftarlar Derneği olarak her zaman takımımızın yanındayız. Her zaman takımımıza destek vereceğiz’’ dedi.

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ise, Yozgatspor’a gönül veren bütün taraftarlara kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek. Taraftarların bu jestine Pazar günü oynayacakları Yıldızeli Birlikspor müsabakasını kazanarak yanıt vereceklerini ifade etti.