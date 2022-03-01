Yozgatspor’un hafta sonu Yeşil Kamanspor ile oynadığı müsabaka öncesinde kırmızı siyahlı ekibe akşam yemeği veren Etçi MÇ Yeşil Kamanspor ile oynanan müsabaka öncesinde Yozgatspor’a moral oldu. İşletme sahipleri Enes Canalp ve ismail Canalp şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a kendilerinin de karınca kararınca destek olmaya çalıştıklarını söylediler. Enes Canalp, Yozgatspor’un Yeşil Kamanspor ile oynadığı kritik müsabaka öncesinde şehrin takımına moral vermek adına yemek organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Zorlu müsabakayı kazanan Yozgatspor’a başarı dileğinde bulunan Canalp, Yozgat’ın takımının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını sözlerine ekledi. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan ise, her zaman yanlarında olduklarını hissettiren, kendilerine destek olan Etçi MÇ sahipleri Enes Canalp ve ismail Canalp’a teşekkür ettiklerini ifade etti.