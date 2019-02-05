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Yozgatspor’a mağlubiyet izini

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a, Çarşambaspor ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verildi.

Yozgatspor’a mağlubiyet izini

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a, Çarşambaspor ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verildi.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Yozgatspor’a mağlubiyet izini

Bugün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Amasyaspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak. 

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