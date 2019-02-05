Yozgatspor’a mağlubiyet izini

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a, Çarşambaspor ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verildi.