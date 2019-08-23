Yozgatspor’a izin

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Birinci Turunda Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün yaptık tek antrenman ile sürdüren kırmızı siyahlı ekip bugünü ise dinlenerek geçirecek. Dün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde kuvvet çalışması yapan Yozgatsporlu oyunculara teknik ekip tarafından bir günlük izin verildi. Yarın tekrar kulüp binasında toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular tekrar Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.