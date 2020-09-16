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YOZGATSPOR’A iKiNCi ŞOK!

Yeni sezonda üst sıralarda mücadele etmeyi hedefleyen misli.com Üçüncü Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgatspor önceki gün yaptırdığı Covit-19 testi sonrasında ikinci kez şok yaşadı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:08
YOZGATSPOR’A iKiNCi ŞOK!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatsporlu oyunculara geçtiğimiz gün yapılan Covit-19 testi sonrasında 8 futbolcuda daha Covit-19 virüsüne rastlandı.  Bolu’da gerçekleştirilen kamp sırasında bazı oyuncuların rahatsızlanmasının ardından yapılan Covit-19 testi sonrasında 4 futbolcu, bir antrenör ve masörde Covit-19 virüsüne rastlanmıştı. Önceki gün tedbir amaçlı bir kez daha yapılan Covit-19 testi sonrasında 8 futbolcu ve iki antrenörde daha Covit-19 virüsüne rastlanıldı. Toplam 12 oyuncusu, 3 antrenörü ve 1 masöründen yoksun bir şekilde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip ikinci Covit-19 vakaları ile sarsıldı. Yozgatspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bilindiği üzere pandemi süreci Yozgatspor’u da olumsuz yönde etkilediği ve çok sayıda yönetici, personele yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Lig yaklaşırken durumlarını görebilmek adına 13 Eylül pazar günü sabah futbolcuların tamamına kontrol amaçlı tekrar test uygulandığının vurgulandığı açıklamada, ‘’Maalesef yapılan bu testlerin sonucu kulübümüz açısından daha da üzüntü vericidir. Halen 12 futbolcumuz, 3 Antrenörümüz ve 1 masörümüzün Covit-19 testleri pozitif durumdadır. İnşallah bugün karantina süreleri dolacak olan futbolcularımız durumunda düzelme olacağı ümidindeyiz. Bugün yapılacak olan ve TFF'nin istediği son testlerin neticesine göre durumumuz netleşecek ve kulüp olarak buna göre hareket edeceğiz’’ denildi.

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YOZGATSPOR’A IKiNCi ŞOK!
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