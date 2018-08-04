Yozgatspor’a genç oyuncu

12 yaşından beri Yemenoğlu Bozokspor formasını giyen altyapısında yetişen Abdulkadir Topak Yozgatspor ile el sıkıştı. Yemenoğlu Bozokspor’dan yapılan açıklamada kulüplerinden yetişen her çocuğun en büyük hedefinin Yozgatspor’da oynamak olduğu, bu hayalini gerçekleştiren Abdulkadir’e de başarılar dilediler. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ‘’Bizler memleketimize, memleketimizin çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu gururu bize yaşatan, bu çocukları küçük yaşlarda keşfedip, hiç bir beklenti içine girmeden onları yetiştiren kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz’’ denildi.