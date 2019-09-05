Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100077
ALTIN
282.898
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9466
EURO
6.2538

Yozgatspor’a forma desteği

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’ndan forma desteği yapıldı.

Yozgatspor’a forma desteği

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’ndan forma desteği yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Yozgatspor’a forma desteği

Federasyon üyelerinin destekleri ile yapılan bin 500 forma Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a Tekstilci Yusuf Coşan tarafından teslim edildi. Formaları Kulüp Başkanı Kazım Arslan, kendi bürosunda teslim alırken, desteklerinden dolayı İstanbul Yozgatlılar Federasyonuna teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde kulübün kombine biletini alarak maddi anlamda destek veren İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun şimdi de kulübe satılması için bin 500 forma ve atkı yaptırdığını dile getiren Arslan, ‘’Yozgatlı tekstilci kardeşimiz Yusuf Coşan, kulübümüze destek amaçlı yaptırılan formaları teslim etti. Sarıkayalı olan Yusuf Coşan kardeşimiz yaptırılan bin 500 formanın bir kısmını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu adına bizlere teslim etti. Bizlerde gelen bu formaların satışını sağlayarak kulübümüze maddi bir girdi sağlamayı amaçlıyoruz. Ben takımımıza her fırsatta destek olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi. 
İşadamı Yusuf Coşan ise Yozgatspor’a destek olmak için daha önce söz verdikleri formaları bugün itibariyle teslim ettiklerini ifade etti. Yozgatspor’a desteklerinin her zaman imkanlar ölçüsünde devam edeceğine dikkat çeken Coşan, Yozgatspor’a başarı dileğinde bulundu. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksel’in hedefi dünya şampiyonluğu
Yüksel’in hedefi dünya şampiyonluğu
Grup ve fikstür belli olacak
Grup ve fikstür belli olacak
Taraftarlardan dostluk gösterisi
Taraftarlardan dostluk gösterisi
Kelkit hazırlıkları sürüyor
Kelkit hazırlıkları sürüyor
HEDEF BELLi!
HEDEF BELLi!
Zirveyi zorlarız!
Zirveyi zorlarız!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim