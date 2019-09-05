Yozgatspor’a forma desteği

Federasyon üyelerinin destekleri ile yapılan bin 500 forma Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a Tekstilci Yusuf Coşan tarafından teslim edildi. Formaları Kulüp Başkanı Kazım Arslan, kendi bürosunda teslim alırken, desteklerinden dolayı İstanbul Yozgatlılar Federasyonuna teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde kulübün kombine biletini alarak maddi anlamda destek veren İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun şimdi de kulübe satılması için bin 500 forma ve atkı yaptırdığını dile getiren Arslan, ‘’Yozgatlı tekstilci kardeşimiz Yusuf Coşan, kulübümüze destek amaçlı yaptırılan formaları teslim etti. Sarıkayalı olan Yusuf Coşan kardeşimiz yaptırılan bin 500 formanın bir kısmını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu adına bizlere teslim etti. Bizlerde gelen bu formaların satışını sağlayarak kulübümüze maddi bir girdi sağlamayı amaçlıyoruz. Ben takımımıza her fırsatta destek olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

İşadamı Yusuf Coşan ise Yozgatspor’a destek olmak için daha önce söz verdikleri formaları bugün itibariyle teslim ettiklerini ifade etti. Yozgatspor’a desteklerinin her zaman imkanlar ölçüsünde devam edeceğine dikkat çeken Coşan, Yozgatspor’a başarı dileğinde bulundu.

