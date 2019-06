YOZGATSPOR’A FEDA OLSUN!

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, kendisinin takımı bırakıp bırakmayacağı konusunda yapılan konuşmalara açıklık getirdi. Önemli olanın Yozgatspor olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Yozgatspor üzerinden ayrıştırıcı bir tavır yapmamak birleştirici bir tavır yapmak gerekir. Şuandaki benim gördüğüm Yozgatspor’un başarısı değil. Kazım Arslan Yozgat’ın başından gitsin de ne olursa olsun. Eğer Yozgatspor benim gitmem ile başarılı olacaksa Kazım Arslan feda olsun. Yozgatspor eğer ben başından ayrılınca ikinci lige çıkacaksa, şampiyon olacaksa ben giderim. Kimin yaptığının da önemi yok Allah razı olsun deriz. Ama bunlar oturulup konuşulması gereken şeyler. Sosyal medyada yapılan açıklamayla olacak şeyler değil bunlar. Ben her halükarda Yozgat Belediye Başkanımızın da, Valimizin de siyasilerin de sağduyuyla düşüneceğine, Yozgatspor’u ayrıştırıcı değil, birleştirici bir unsur olarak düşüneceklerine inanıyorum. Benim beklentim bu. Biraz daha olayları gözlüyoruz’’ dedi.

B PLANI HAZIR

Yozgatspor için B planlarının hazır olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Bu arada da biz sorumluluğunu bilen insanlar olarak ön görüşmelerimizi gerek futbolcu ve teknik heyet noktasında yapıyoruz. Tesis konusunda bir aksaklık çıkacağına inanmıyorum ama çıkarsa B planımız hazır. Ben şuanda 25 futbolcumuzu misafir edecek tesisi konuştum. Antrenman yapacağımız yer konusunda da sıkıntı yok. Yozgat’ta bir sürü yer var. İlla kulüp önünde yapılacak diye bir şey yok. Bu konuda da kimsenin endişesi olmasın. Yozgatspor sahipsiz değil. Yozgatspor bundan daha iyi bir yapıya kavuşacaksa o konuda da herkesle her şekilde görüşmeye hazırız. Bu noktada Valimizin başkanlığında bir toplantı yapacağız. Onu da görüştüm. Derdimiz tasamız, Yozgatspor’un başarılı olması. Yozgat dışındaki bir takım iş adamlarımız ile görüşmelerimiz var. O noktada bir takım kaynaklar sağlanabilecek durumda. Biz tüm sponsorlar olarak ta verebileceğimiz söyledik. Yeter ki, Yozgatspor başarılı olsun ve bu sene yaşadığımız sevinç gibi bir sevinç bize yaşatsın. Kardeşliğimizin çimentosu olsun. Bu tür şeyler şehri birleştiren şeylerdir. Mesela Avrupa Kupaları maçını düşünün, en fanatik Galatasaraylı bile gider Fenerbahçe’nin Avrupa maçında bir Fenerbahçeli gibi o takımı destekler. Bu başka bir şey, o artık Türkiye meselesi olur. Burada da Yozgatspor öyle. Yozgatspor her şeyin üzerindedir, her türlü siyasetin üzerindedir’’ diye konuştu.