YOZGATSPOR’A DURMAK YOK

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, dünü teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile geçirdi. Bugün Bozok stadında Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın taktik çalışmasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte Amasyaspor müsabakasında sakatlanan Burak Emre Kayan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Ünyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Zorlu müsabaka öncesinde Yozgatlıların kendilerine olan desteklerinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Yozgat halkının bize olan bu büyük desteğini boşa çıkarmamak için Ünye’de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Çok zor bir müsabakaya çıkacağız ancak şimdiye kadar bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardık, Üneyespor müsabakanın da üstesinden geleceğimize inanıyoruz’’ dedi.