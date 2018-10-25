Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92692
ALTIN
228.352
DOLAR
5.7302
STERLİN
7.4005
EURO
6.5409

YOZGATSPOR’A DURMAK YOK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

YOZGATSPOR’A DURMAK YOK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
23 Okunma
YOZGATSPOR’A DURMAK YOK

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, dünü teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile geçirdi. Bugün Bozok stadında Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın taktik çalışmasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte Amasyaspor müsabakasında sakatlanan Burak Emre Kayan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Ünyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Zorlu müsabaka öncesinde Yozgatlıların kendilerine olan desteklerinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Yozgat halkının bize olan bu büyük desteğini boşa çıkarmamak için Ünye’de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Çok zor bir müsabakaya çıkacağız ancak şimdiye kadar bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardık, Üneyespor müsabakanın da üstesinden geleceğimize inanıyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun’un aklı Fındıklı’da
Sorgun’un aklı Fındıklı’da
Milli takıma moral
Milli takıma moral
Rıza unvanını koruyacak
Rıza unvanını koruyacak
Tekvando kuşak sınavı yapıldı
Tekvando kuşak sınavı yapıldı
Koç’tan da destek geldi
Koç’tan da destek geldi
Hakemlere destek
Hakemlere destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim