Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

Yozgatspor’a ‘DEVA’ morali

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’u Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Bulut ağırladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:10
Yozgatspor’a ‘DEVA’ morali

Önceki gün kahvaltıda kırmızı siyahlı oyuncular, teknik ekip ve yönetim ile bir araya gelen Deva Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut, kırmızı siyahlı ekibe bugün Kütahya Belediyespor ile bugün oynayacağı müsabakada başarı dileğinde bulundu. İstasyon Kafe’de sabah kahvaltısında Yozgatsporlular ile bir araya gelen Deva Partisi İl Başkanı ve yönetimi futbolculara da moral verdi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslar, takımını moral amaçlı konuk eden Deva Partisi il yönetimine teşekkür ederek, Yozgatlıların yanlarında olduklarını hissetmenin kendilerine her zaman moral kaynadığı olduğunu söyledi.  

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’a ‘DEVA’ Morali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor Kütahya’yı bekliyor
Yozgatspor Kütahya’yı bekliyor
Tinel’e ceza
Tinel’e ceza
Sorgun’un nefesi yetmedi
Sorgun’un nefesi yetmedi
Kızlar Oğuzeli’ne bileniyor
Kızlar Oğuzeli’ne bileniyor
Kızlardan Ata’ya saygı
Kızlardan Ata’ya saygı
VALi MORALi
VALi MORALi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim