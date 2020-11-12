Yozgatspor’a ‘DEVA’ morali

Önceki gün kahvaltıda kırmızı siyahlı oyuncular, teknik ekip ve yönetim ile bir araya gelen Deva Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut, kırmızı siyahlı ekibe bugün Kütahya Belediyespor ile bugün oynayacağı müsabakada başarı dileğinde bulundu. İstasyon Kafe’de sabah kahvaltısında Yozgatsporlular ile bir araya gelen Deva Partisi İl Başkanı ve yönetimi futbolculara da moral verdi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslar, takımını moral amaçlı konuk eden Deva Partisi il yönetimine teşekkür ederek, Yozgatlıların yanlarında olduklarını hissetmenin kendilerine her zaman moral kaynadığı olduğunu söyledi.