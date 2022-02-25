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Yozgatspor’a destekler sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor’a destekler devam ediyor.

25 Şubat 2022 Cuma 00:09
Yozgatspor’a destekler sürüyor

Kırımız siyahlı renklere gönül veren taraftarlar tarafından başlatılan 66 lira destek kampanyasına birçok futbolcu, birçok Yozgatlı destek vermeye başlarken, Yozgatlı iş insanları da kırmızı siyahlı ekibe imkanları ölçüsünde maddi destekte bulunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli 5 bin lira kırmızı siyahlı kulübe bağışta bulunurken, Bozok Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroglu’da destek kampanyasına katılarak kulübümüze 5 bin lira bağış yaptı. Öte yandan İstanbul'da is hayatını sürdüren ve daha önce de 2 bin forma ile Yozgatspor’a destek olan Yusuf Coşan’da maddi destekte bulundu. 

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