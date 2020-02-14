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YOZGATSPOR’A DESTEK OLDULAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da yönetim kendilerine destek veren Belediye Başkanlarını makamlarında ziyarete ederek Yozgatspor forması hediye ettiler.

14 Şubat 2020 Cuma 03:45
YOZGATSPOR’A DESTEK OLDULAR

Yozgatspor yöneticileri Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Kırmızı siyahlı yönetimi makamında kabul eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgatspor Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisine yapmış olduğu nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise ‘’Bu gün ziyaretimize gelen Yozgatspor'umuzun saygıdeğer yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizler ayrıntılarda boğulmadan, Yozgat'ı tüm renkleriyle bir bütün olarak görüyor ve diyoruz ki, Yozgat'ımıza ve Yozgatspor’umuza sahip çıkalım’’ dedi.

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YOZGATSPOR’A DESTEK OLDULAR
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