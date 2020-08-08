Yozgatspor’a destek

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Arslan, Bayern Yozgat Dernekler Birliği Başkanı Levent Gülten, Für Cemal Çelik’den oluşan heyet, Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çelik ve Levent Gülten, Almanya’dan Yozgatspor’a nasıl destek olabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Eski bir futbolcu olan Mustafa Çelik, Yozgatspor’a yurtdışından her türlü desteği verebileceklerini söyledi. Başkan Arslan da, daha iyi bir kadro kurmak istediklerini dile getirdi, ‘’İlk etapta futbolcularımızla oturup, anlaştık, konuştuk, geçmiş döneme ait alacaklarını ödüyoruz. Birkaç hafta içerisinde bu ödemelere yapmış olacağız” dedi.

KADROYU KORUYACAĞIZ

15 futbolcunun sözleşmesinin devam ettiğini aktaran Kazım Arslan, “Onlarla yeni sezonda tekrar oturup, konuşup, yeniden anlaşacağız. Onun ötesinde de sözleşmesi biten futbolcularla da anlaşmak istediğimiz oyuncular var. Onlarla da anlaşmak için gerekli görüşmeleri yapacağız. Tabi birkaç tane de takviye gerekiyor, onu da teknik heyetle birlikte karar verip dış transferimizi de tamamlayacağız” diye konuştu. Teknik direktör Cemal Çıldır ile yeni sezonda da anlaşmak istediklerini vurgulayan Kazım Arslan, “Birkaç gün içinde Teknik heyet konusunda kararımızı netleştireceğiz. Hocamızla henüz konuşmadık. Tabi ki hocamız da devam etmek istiyor. Bizim de hocayla sorunumuz yok. Ama tabi ki profesyonel lig, oturup konuşacağız. Anlaşabilirsek devam edebilir. O da kuvvetli alternatifler içerisinde” ifadelerini kullandı.

SEÇME YAPACAĞIZ

Başkan Kazım Arslan, “Tabi bu arada kampın öncesinde bir haftalık bir seçme süreci olacak. Yozgatspor da genç oyunculara fırsat vermek için takım toplanmadan önce bir seçme programımız olacak. Oradan da Yozgatspor’a genç yetenekleri kazandırmış olacağız. DUYKON Genel Başkanı Ahmet Yılmaz bey Yozgatspor’un en büyük destekçilerinden. Madden ve manen hep yanımızda, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.