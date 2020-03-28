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YOZGATSPOR’A DESTEK

TÜRKİYE profesyonel liglerinde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım TFF 3’üncü ligi 3’üncü Gruptan Karacabey Belediyespor oldu. Yozgatspor'un da yer aldığı

28 Mart 2020 Cumartesi 03:51
YOZGATSPOR’A DESTEK

3. Lig 3. Grup’ta 64 puanla zirvede yer alan Mavi-Siyahlılar, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Ligin bitmesine 6 hafta kala 64 puanı bulunan Karacabey Belediyespor, 45 puanları bulunan en yakın rakipleri Somaspor ve Pazarspor’un 19 puan önünde yer alarak 2. Lig’e çıkmayı garantiledi. Korona Virüsü tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından Türkiye liglerinde şampiyonluğunu ilan eden tek takım olan Karacabey Belediyespor, federasyon tarafından verilecek her türlü karara bağlı olarak bir üst lige çıkabileceği kaydedildi. Karacabey Belediyespor’un Başkanı İsmail Ülker, tarifsiz bir duygu içinde olduklarını ve çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkan Ülker, “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde Karacabey’de yaşayan hemşehrilerimizi bir nebze de olsa sevindirdiğimize inanıyorum. Bu şampiyonluğu camiamıza, taraftarlarımıza ve tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yozgatspor’a Destek
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