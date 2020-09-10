Yozgatspor’a Covit-19 şoku

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un dört oyuncusu, Masör ve teknik ekipten bir kişinin Covit-19 virüsüne yakalandığı öğrenildi. Kırmızı siyahlı ekip geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon hazırlıkları için Bolu’ya girmiş ancak bazı oyuncularda görünen gribal enfeksiyon sonrasında kamp sonlandırılarak Yozgat’a dönmüşlerdi. Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan tetkikler sonrasında kırmızı siyahlı ekibin masörü, dört oyuncusu ve teknik heyetten bir antrenörün test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilirken testi pozitif çıkan oyuncu, personel ve antrenörün ise tesislerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi. Covid-19 test sonuçlarının öğrenilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden kırmızı siyahlılar ilk antrenmanlarını dün akşam yaptı. Yaşanılan süreç hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Kazım Arslan, sezon hazırlıklarına başladıkları andan itibaren tesislerde korona virüs tedbirlerinin tamamının alındığını söyledi. Bu süreçte antrenmanlarda kullanılan tüm malzemeler antrenman sonrasında dezenfekte edilirken tesislerde ise belirli aralıklarla dezenfekte çalışmalarının yapıldığını dile getiren Arslan, ‘’Bolu kampına hareket ederken tesiste bulunan hiç kimsede en ufak bir rahatsızlık belirtisi yoktu. Ancak Bolu’da konaklayacağımız otele kafilemiz giriş yaptıktan sonra bazı oyuncularımızın rahatsızlık yaşadığı bilgisi bana geldi ve sabah bizde yönetici arkadaşlarımızla birlikte Bolu’ya gittik. Rahatsızlığı olan oyuncularımıza karantina uygulaması başlattık ve Pazar günü itibarıyla kamp programımızı iptal ederek Yozgat’a döndük. Yozgat Şehir Hastanesinde alınan Covid-19 testi sonrasında dün aldığımız neticede ise masörümüz, bir antrenörümüz ve dört oyuncumuzun test sonuçları pozitif çıktı. Zaten biz rahatsızlığı olan bu arkadaşlarımızı karantinaya almıştık. Bu sayede diğer oyuncularımıza ve personelimize hastalığın geçme riskini ortadan kaldırmış olduk. Test sonucu pozitif olan arkadaşlarımız ise sporcu olmaları hasebi ile gayet iyi durumdalar. Bugün tüm takım olarak tekrar test vereceğiz ve inşallah bu arkadaşlarımızın sonuçları da negatif olacak. Test sonuçlarının belli olması sonrasında ise dün itibariyle yeni sezon hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.