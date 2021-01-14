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Yozgatspor’a ceza yağdı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a Türkiye Futbol Federasyonu ceza yağdırdı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:42
Yozgatspor’a ceza yağdı

Ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynanan müsabaka sonrasında gözlemci ve TFF temsilcisinin raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen kırmızı siyahlı ekibi kurul tarafından 21 bin 700 lira para cezası kesildi. Yozgatspor’un Karaman Belediyespor ile oynadığı müsabakada protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 bin lira Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca Aynı müsabakada Yozgatspor bir mensubunun akredite edilmediği T alanında bulunması ve protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı. Aynı müsabakada Yozgatspor, protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Yozgatspor idarecisi Osman Solmaz'ın, protokol listesinde adının bulunmamasına rağmen protokol tribününe girmesi ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca Osman Solmaz'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 14 bin 200 lira para cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı. Yozgatspor Antrenörü Nihat Tinel'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yozgatspor görevlisi İhsan Aslan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldığı bildirildi. Karaman Belediyespor’un ise protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. 

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Yozgatspor’a Ceza Yağdı
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