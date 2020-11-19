Yozgatspor’a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan karara göre, Yozgatspor’un Belediye Kütahyaspor ile misli.com 3. Ligi 2. grup müsabakasında, Yozgatspor mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası verildi. Aynı müsabakada Yozgatspor mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3 bin lira para cezası verimdi. Aynı müsabakada Yozgatspor görevlisi Muzaffer Arslan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırken direk kırmızı kart ile oyun dışında kalan Fırat’a ise 3 maç ceza verildi.