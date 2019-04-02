Yozgatspor’a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından Yozgatspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca Yozgatspor taraftarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle, bu eylemi ise Yozgatspor taraftarının bu sezon ilk defa gerçekleştirmesinden dolayı ihtar cezası verildiği öğrenildi.
02 Nisan 2019 Salı 00:00
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