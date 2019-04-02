Yozgatspor’a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından Yozgatspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca Yozgatspor taraftarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle, bu eylemi ise Yozgatspor taraftarının bu sezon ilk defa gerçekleştirmesinden dolayı ihtar cezası verildiği öğrenildi.