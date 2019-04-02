Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94101
ALTIN
227.122
DOLAR
5.4658
STERLİN
7.1863
EURO
6.1247

Yozgatspor’a ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a Ladik Belediyespor müsabakası sonrasında çıkan olaylar nedeniyle ceza verildi.

Yozgatspor’a ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a Ladik Belediyespor müsabakası sonrasında çıkan olaylar nedeniyle ceza verildi.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
13 Okunma
Yozgatspor’a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından Yozgatspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca Yozgatspor taraftarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle, bu eylemi ise Yozgatspor taraftarının bu sezon ilk defa gerçekleştirmesinden dolayı ihtar cezası verildiği öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Perşembe yolcu
Sorgun Perşembe yolcu
Hazırlıklar başladı
Hazırlıklar başladı
Yozgatspor bugün top başı yapıyor
Yozgatspor bugün top başı yapıyor
SÜPER ŞAMPiYON
SÜPER ŞAMPiYON
Okullara spor sahası
Okullara spor sahası
Yozgatspor yarın toplanıyor
Yozgatspor yarın toplanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim