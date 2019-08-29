YOZGATSPOR’A ‘CAN’ VERDi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda Aksaray Belediyespor ile Bozok Stadında karşı karşıya geldi. TFF Üçüncü Ligi’nin iki yeni takımının mücadelesinde ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda etkili pozisyonlar üretemeyince soyunma odalarına 0-0’lık skor ile gittiler. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip Aksarayspor Yozgatspor’a göre biraz daha atak oynayan taraf oldu. Yozgatspor rakip kaleye gol için yüklense de Aksaray Belediyespor defansını geçemedi. Konuk ekip Aksaray Belediyespor ise geliştirdiği ataklarda Yozgatspor kalecisi Ökkeş Can gole izin vermedi. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca müsabaka uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında Aksaray Belediyespor yakaladığı net gol pozisyonlarında yine kaleci Ökkeş Can’ı geçemeyince müsabaka penaltı atışlarına kaldı. Yapılan seri penaltı atışlarında Yozgatspor rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kaleci Ökkeş Can maçın kahramanı olurken kırmızı siyahlı takıma turu getiren isim oldu.