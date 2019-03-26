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Yozgatspor’a başarı diledi

ÜLKÜCÜ camianın sevilen seslerinden sanatçı Ahmet Şafak Yozgatspor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Yozgatspor’a başarı diledi

ÜLKÜCÜ camianın sevilen seslerinden sanatçı Ahmet Şafak Yozgatspor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Yozgatspor’a başarı diledi

Geçtiğimiz hafta Yozgat Cumhuriyet Alanında coşkulu bir konser veren Ahmet Şafak’a ülkücü gençler tarafından Yozgatspor forması hediye edildi. Yozgatspor’u öteden beri başarılarıyla tanıdığını söyleyen Ahmet Şafak, üçüncü lig mücadelesi veren Yozgatspor ve taraftarlarına başarı diledi. Ahmet Şafak Yozgatspor formasını ömür boyu Yozgat hatırası olarak saklayacağını ifade etti.

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