Yozgatspor’a başarı diledi

Geçtiğimiz hafta Yozgat Cumhuriyet Alanında coşkulu bir konser veren Ahmet Şafak’a ülkücü gençler tarafından Yozgatspor forması hediye edildi. Yozgatspor’u öteden beri başarılarıyla tanıdığını söyleyen Ahmet Şafak, üçüncü lig mücadelesi veren Yozgatspor ve taraftarlarına başarı diledi. Ahmet Şafak Yozgatspor formasını ömür boyu Yozgat hatırası olarak saklayacağını ifade etti.