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Yozgatspor’a ağır ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Yozgatspor’a ağır ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor’a ağır ceza

Talasgücü Belediyespor ile oynadığı müsabaka esnasında yapılan kötü tezahüratlar ve birkaç seyircinin sahaya yabancı madde atması nedeniyle Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak olan müsabakanın seyircisiz olacağı öğrenildi. Amatör Futbol Disiplin Kurulunun Yozgatspor ile alakalı olarak aldığı karar şu şekilde; Yozgatspor hakkında 18 Şubat tarihinde oynanan Talas Gücü Belediyespor müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 600 lira para cezası verilmesine, çirkin kötü tezahüratta bulunulması nedeni ile ihtar cezası ve ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 1 maç seyircisiz oynama ve 4 bin lira para cezası verilmesine karar verildi. 
 

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