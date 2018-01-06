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Yozgatspor’a 995 bin lira

YOZGAT Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, belediye bütçesinden Yozgatspor’a aktarılan tutarın 995 bin lira olduğunu söyledi.

Yozgatspor’a 995 bin lira

YOZGAT Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, belediye bütçesinden Yozgatspor’a aktarılan tutarın 995 bin lira olduğunu söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor’a 995 bin lira

Başkan Kazım Arslan söz konusu rakamın 4 senede kulübe belediye bütçesinden aktarılan toplam rakam tutarı olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, kamuoyunda belediye bütçesinden milyonların Yozgatspor’a aktarıldığını ve Yozgatspor’a büyük miktarda paralar harcandığı yönünde eleştiri ve ithamlar olduğunu hatırlatarak, eleştirilere yanıt verdi. Başkan Arslan, Yozgatspor’u 2014 yılında devraldıklarını belirterek, 4 yıllık süreçte, belediyenin kendi bütçesinden Yozgatspor’a yaptığı yardım tutarının 995 bin lira olduğunu söyledi. Başkan Arslan, “Yozgatspor bu şehrin takımıdır. O tarihte ortada kalmaması adına emaneti üstlendik ve en iyi noktalara taşımak için mücadele ediyoruz. Belediyeden yapılan yardım tutarı bu kadardır. Geriye kalan rakamları ise takımımıza sevdalı Yozgatlı hemşerilerimiz temin etmiştir. Onların da desteği ve katkısı vardır. Onlara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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