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Yozgatspor’a 7 taraftar grubu

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un hem il içinde hem de il dışında toplam 7 tane taraftar grubu bulunuyor

Yozgatspor’a 7 taraftar grubu

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un hem il içinde hem de il dışında toplam 7 tane taraftar grubu bulunuyor

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Yozgatspor’a 7 taraftar grubu

Şuanda Yozgat il merkezinde Cadde Taraftarlar derneği olarak faaliyetini sürdürüyor. Dernek dışında üç taraftar grubu Yozgatspor’u tribünlerden destek verecek. İl merkezinde Cadde Taraftarlar Derneği, Meyden eski adıyla Kızılordu ve yeni kurulan Kırmızı Şimşekler taraftar grupları yeni sezonda takımlarını tribünden destekleyecek. Yozgatspor için ayrıca ilçelerden de taraftar grupları takımlarını desteklemek için geliyor. Yozgatspor’un maçlarına Yerköy Akıncılar taraftar grubu ile Genç Sorgunlular taraftar grubunda stattaki yerlerini her hafta alıyorlar. Ankara’dan Ankara tayfa Yozgatspor’u hem içerde hem de dışarda destekleyen bir başka taraftar grubu. Yeni sezondan itibaren ise yeni kurulan İstanbul Tayfa Yozgatspor’u yeni sezonda destekleyecek bir başka taraftar gurubu olacak.

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