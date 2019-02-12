Yozgatspor’a 4 gün izin

Pazar günü Amasyaspor ile oynayan ve sahadan 2-2’lik skor ile bir puan ile ayrılan kırmızı siyahlı oyuncular maç sonrasında memleketlerine döndü. Bu haftayı maç yapmadan Bay geçirecek olan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör İbrahim Baş bir haftalık izin verdi. Perşembe günü kendi tesislerinde toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular Ligin 19’uncu haftasında 24 Şubat tarihinde konuk edeceği Ünyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.