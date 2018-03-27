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YOZGATSPOR’A 2 GÜN iZiN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Kilis Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.

YOZGATSPOR’A 2 GÜN iZiN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Kilis Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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YOZGATSPOR’A 2 GÜN iZiN

Kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü deplasmanda 2-0 yendiği Kilis Belediyespor müsabakası sonrasında izin 2 gün izin kullandı. İzin süreleri bugün bitecek olan Yozgatsporlu oyuncular bu gün kendi tesislerinde toplanarak saat 16.00’da Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Aydın Yavuz Kilis Belediyespor müsabakasında zaman zaman iyi işler yaptıklarını ve rakiplerini 2-0 yenmeyi başardıklarını söyledi. Kapalı bir futbol oynayan Kilis Belediyespor takımının kontra ataklar ile üzerlerine gelmeye çalıştığını dile getiren Yavuz, ‘’Kilidi ilk yarının sonlarına doğru Nizamettin Akgül kardeşimizin attığı frikik golü ile açtık. İkinci yarıya oyuncularımız daha temkinli başladı. Hakkı Tosun’un ayağından bulduğumuz ikinci gol ile takımımız rahatladı ve 2-0’dan sonra karşılıklı müsabaka karşılıklı ataklar ile geçildi’’ dedi. 

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