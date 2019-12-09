YOZGATSPOR:1 3:PAZARSPOR

Yozgat Bozok Stadında oynanan müsabaka orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Kontra ataklar ile gol bulmaya çalışan iki takımdan Pazarspor aradığı golü 27’inci dakikada bulurken Yozgatspor ise beraberliği 41’inci dakikada bulduğu penaltı golü ile yakaladı.

11. dakikada Uğur Erdoğan’ın ara pasında topla buluşan Hamdi Tayfun’un vuruşunda top kaleciden döndü, dönün topu Pazarspor defansı uzaklaştırdı.

27. dakikada gelişen Pazarspor konta atağında Yozgatspor ceza sahası sağ tarafına gönderilen topla buluşan Onur Civelek müsait durumdaki Mithat Pala’yı gördü. Mithat Pala topu önce düzeltti sonra sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu.1-0.

Bu dakikadan sonra Yozgatspor biraz daha atak bir görüntü çizerek beraberlik için Pazarspor kalesine yüklendi.

38. dakikada soldan gealişen Yozgatspor atağında Abduldamet’in ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir Yozgatsporlu oyuncu dokunamayınca Pazarspor kalecisi Ebubekir iki hamlede topun sahibi oldu.

41. dakikada Pazarspor kendi ceza sahası içerisinde paslaşarak çıkmak isterken, araya giren Beytullah topu kaptı.

Beytullah ceza sahası içerisine girer girmez Pazarspor defans oyuncuları tarafından faulle durdurulunca müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Uğur Erdoğan skora eşitliği getirdi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 1-1’lik skor ile gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında daha atak ve istekli olan taraf konuk ekip Pazarspor oldu. 59. dakikada Yozgatspor kontra atağında Abdulsamet’in soldan ortasında topa dokunan Beytullah’ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

82. dakikada gelişen Pazarspor atağında Mehmet Aytemiz orta alandan aldığı topla Yozgatspor ceza yayına kadar geldi.

Hiçbir Yozgatspor defans oyuncusunun müdahale etmediği Mehmet Aytemiz, boş pozisyonda sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Yozgatspor golden sonra kendi yarı alanında paslaşırken, kısa paslar ile rakip kaleye gitmeye çalıştı.

90. dakikada Mehmet Aytemiz kendi yarı alanında aldığı topla Yozgatspor oyuncularını çalımlayarak Yozgatspor ceza alanına kadar girdi.

Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet Aytemiz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha Yozgatspor kalesine göndererek skoru belirledi: 3-1