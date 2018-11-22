YOZGATSPOR ZORLU ViRAJDA

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Ladik Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın kendileri için çok önemli bir viraj olduğunu söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Baş, ‘’Kastamonu müsabakasından önce de söylemiştim, bizim için kalan haftalarda iki tane çok zor deplasmanımız, çok zorlu virajımız var diye. Bunlardan ilki olan Kastamonu deplasmanını kayıpsız atlattık. Şimdide Ladik Belediyespor deplasmanını kayıpsız geçerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu zorlu müsabaka için hazırlıklarımızı sürüyor. Her müsabakada olduğu gibi Ladik Belediyespor deplasmanında da bizleri yalnız bırakmayacağına inandığımız taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak bu zorlu deplasmanı kayıpsız atlatacağımıza inanıyorum’’ dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 06:11
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