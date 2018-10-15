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YOZGATSPOR ZiRVEYi SEVDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor konuk ettiği Amasyaspor’u 1-0 yenerek namağlup liderliğini korudu.

YOZGATSPOR ZiRVEYi SEVDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor konuk ettiği Amasyaspor’u 1-0 yenerek namağlup liderliğini korudu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:10
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YOZGATSPOR ZiRVEYi SEVDi

Dakika 10 Yozgatspor atağında Burak Altunay ara pasıyla Onur Kaya’yı gördü. Onur topu kontrol edemeyince, Yozgatspor mutlak pozisyondan oldu. Dakika 11 Murat Kürüm’ün ceza alanı içerisinde kestiği top Erdinç Kedikli’nin kolundan döndü. Herkes penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi. Dakika 12 Yozgatspor atağında Nurettin Ecevit’in sert şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı. Esosa’nın kullandığı korner atışında Mert Özkan’ın kafa vuruşu auta çıktı. Dakika 18 Nurettin Ecevit’in 30 metreden kaleye gönderdiği top auta çıktı. Dakika 19 Amasyaspor atağında Aslan Gök’ün yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Doğan’ın kafa vuruşu Cengiz Karaaslan’da kaldı. Dakika 26 hızlı gelişen Amasyaspor atağında Uğur Bingöl’ün ortasına Hakan Doğan’ın vuruşu auta çıktı. Dakika 38 Amasyaspor’un geliştirdiği atakta Ünal Avcı 30 metreden kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı. Dakika 41 Amasyaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur Bingöl’ün ortasına iyi yükselen Hakan Doğan kafa vuruşu üstten auta çıktı. Dakika 45 Amasyaspor hızlı geliştirdiği atakta Uğur Bingöl’ün kale içerisine kestiği topu Hakan Doğan mutlak gol pozisyonunda topu kale yerine auta gönderdi. Müsabakanın ilk yarısını 0-0 tamamlandı. Dakika 50 Yozgatspor’dan Burak Altunay kaptırdığı topla Selim Dağ ceza alanı içerisine girerken, Hakan Doğan’a topu çıkardı. Hakan Doğan’ı vuruşu auta çıktı. Dakika 54 Amasyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top  Esosa’da kaldı. Esosa son çizgiye indi ve kale içerisine orta yaptı. Arkaya seken topu Murat Kürüm yerden sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0. Dakika 61 Amasyaspor atağında Adınoy Sani’nin ortasına iyi yükselen Broulaye Camara’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Dakika 64 Yozgatspor hızlı geliştirdiği atakta Onur Kaya, ara pasıyla Murat Kürüm’ü kaçırdı. Murat Kürüm ceza alanı içerisinde girdiği anda Amasyaspor’dan Erdinç Kedikli zamanında müdahale ederek mutlak golü önledi. Dakika 90 Amasyaspor atağında Yozgatspor savunması ofsayt gerekçesiyle durakladı. Uğur Bingöl’ün ortasında Enis Gül topla buluştu. Kaleye giden topu Cengiz Karaaslan kornere çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. 

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