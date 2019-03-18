YOZGATSPOR YORULMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, deplasmanda Havza Belediyespor'u 7-0 yenerek, bitime 4 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kırmızı siyahlılar, puanını 50'ye yükseltirken, yakın takipçileri ile arasındaki puan farkını 10'a yüksetti. Hava Belediyespor karşısında Hüseyin Çelik'in 3, Esosa Priestley'ın 2, Murat Kürüm ve Burak Altunay'ın golleriyle 7-0'lık skorla galip ayrılan kırmızı siyahlılar, önümüzdeki hafta sonunda konuk edeceği Ladik Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanıp, 4'üncü grup şampiyonluğu için turnunu atacak. Ardından ise, kalan 3 maçında play-off eleme müsabakalarının provasını yapmaya başlayacak. Maça hızlı başlayan taraf konuk Yozgatspor oldu. İkinci dakikada gelişen atakta Hüseyin Çelik perdeyi açan gölü rakip takım ağlarına gönderdi. 23 dakikada bu kez sahneye kaptan Burak Altunay çıktı. Attığı golle skoru 2-0'a taşırken, iki dakika sonra bu kez Esosa rakip takımın oyuncularını çalımlayıp, topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. Teknik direktör İbrahim Baş, skoru yakaladıktan sonra sahaya genç yetenekleri sürdü. Önce Seyit Ali daha sonra da kaleci Osman Can Özdemir'i oyuna dahil etti. Maçın ilk yarısı 33'üncü dakikada Murat Kürüm ve 38'inci dakikada da Esosa'nın attığı gollerle 5-0 tamamlandı. İkinci yarıda da oyunda etkili olan kırmızı siyahlılar 52'inci dakikada Hüseyin Çelik'in attığı golle skoru 6-0'a taşıdı. Maç bu skorla bitmesi beklenirken, kazanılan penaltı vuruşunu Hüseyin Çelik golle sonuçlandırdı: 7-0