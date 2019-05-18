Yozgatspor yönetiminden Çakır’a ziyaret

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgatspor’un yıllardır özlemini duyduğu TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu başarıdan dolayı da Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile birlikte yönetim kurulu üyelerini kutladı. Vali Çakır, Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’nde de başarısının devamının gelmesi temennisinde bulundu. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise Vali Kadir Çakır’a, Yozgatspor’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.