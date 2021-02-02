Yozgatspor Yomra’ya bileniyor

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk eden ve güçlü rakibine 2-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, Perşembe günü deplasmanda Yomraspor’u yenerek bir çıkış yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor karşısına galibiyet için çıktıklarını ancak son vuruşlarda etkili olamayınca beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Artık bu müsabakanın geride kaldığını Yomraspor ile oynayacakları müsabakaya yoğunlaştıklarını dile getiren Fidan, ‘’Takımın her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Yavaş yavaş aradaki uyum sorunu da ortadan kalkıyor. Tepecikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koymamıza karşılık son vuruşlarda etkisizdik ve istemediğimiz beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak Perşembe günü deplasmanda Yomraspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak hem Tepecikspor karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi edeceğiz, hem de bir çıkış yakalayacağız. Buna inanıyor ve oyuncularıma güveniyorum’’ dedi.