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Yozgatspor Yomraspor’u konuk ediyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün saat 15.30’da Bozok Stadında Yomraspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:39
Yozgatspor Yomraspor’u konuk ediyor

Dün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Yomraspor ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını yapan kırmızı siyahlı ekip maç saatini bekliyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, lige kendileri gibi puan ile başlayan Yomraspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek ligin ikinci haftasını üç puan ile kapatmak istediklerini dile getiren Tinel, ‘’Eksik olmamıza karşılık Salı gününden itibaren Yomraspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ligdeki hedefimiz üst sıralar ve bu hedef doğrultusunda da rakiplerimizden puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde Yomraspor’u yenerek hem yolumuza emin adımlarla devam etmek hem de taraftarlarımıza Covit-19 sürecinde moral vermek istiyoruz. Bugün kendi evimizde taraftarımızdan yoksun bir şekilde çıkacağımız Yomraspor müsabakasında taraftarımız yanımızdaymış gibi mücadele edeceğiz ve onların desteğini her zaman yanımızda hissederek maça çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenerek kendi evimizdeki ilk maçımızı kazanacağız’’ dedi.

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Yozgatspor Yomraspor’u Konuk Ediyor
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