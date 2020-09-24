Yozgatspor Yomraspor’a bileniyor

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı, bugün yapacağı çift kale maç ile Yomraspor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalışacak. Teknik direktör Nihat Tinel, Yomraspor ile cumartesi günü çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Tinel, ‘’Cumartesi günü kendi sahamızda Yomraspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Lige bütün olumsuzluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu iyi başlangıcımızı Yomaspor ile oynayacağımız müsabakada da üç ile devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.