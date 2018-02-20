Yozgatspor yıkıldı

Şampiyonluk iddialarını sürdürmesi açısından Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkan kırmızı siyahlı ekip zayıf rakibi karşısında vasatı geçemeyince sahadan 1-1’lik skor ile ayrılmak zorunda kalmıştı.

Aldığı bu beraberlik sonucunda şampiyonluk iddiları azalan Yozgatspor’da müsabaka sonrasında bazı oyuncular saha ortasında kendilerini bırakarak üzüntülerini yaşadılar.