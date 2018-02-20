Yozgatspor yıkıldı

Şampiyonluk iddialarını sürdürmesi açısından Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkan kırmızı siyahlı ekip zayıf rakibi karşısında vasatı geçemeyince sahadan 1-1’lik skor ile ayrılmak zorunda kalmıştı.
Aldığı bu beraberlik sonucunda şampiyonluk iddiları azalan Yozgatspor’da müsabaka sonrasında bazı oyuncular saha ortasında kendilerini bırakarak üzüntülerini yaşadılar.
Şampiyonluk iddialarını sürdürmesi açısından Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkan kırmızı siyahlı ekip zayıf rakibi karşısında vasatı geçemeyince sahadan 1-1’lik skor ile ayrılmak zorunda kalmıştı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol