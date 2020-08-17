Yozgatspor yetenek arıyor

3 gün boyunca devam edecek olan futbolcu seçmeleri sonrasında kırmızı siyahlı ekip 30 futbolcu ile kamp çalışmalarına başlayacak. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde 50 civarında futbolcunun katıldığı seçmeler Yozgatspor kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında gerçekleştiriliyor. Üç gün boyunca izlenecek olan futbolculardan kendini gösterenler sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilecek. Kırmızı siyahlıların seçmeleri yurdun farklı bölgelerinden genç yetenekler de katıldı. Velileriyle birlikte Yozgat'a gelen gençler oynadıkları maçlarda kendilerini gösterip, seçilen futbolcular arasında yer alabilmek için mücadele veriyor.