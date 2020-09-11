Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekip ligin 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakaya kadar lige tam manasıyla hazır olmak istiyor. Bolu kampını tamamladıktan sonra Covit-19 şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı iptal edilen antrenmanlar yeniden başlarken oyuncuların istekli olmaları teknik ekibi mutlu etti. Teknik direktör Nihat Tinel, Bolu kampı sonrasında şansız bir olay yaşadıklarını ve dört oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlandığını söyledi. 4 oyuncudan yoksun bir şekilde hazırlıkların devam ettiğine vurgu yapan Tinel, ‘’Antrenmanlarımızı tedbir amaçlı iptal etmiştik. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından lig hazırlıklarımıza kaldığımız yerden başladık. Yoğun bir şekilde de antrenmanlarımız devam ediyor. Ligin ilk haftasına kadar tamamen hazır hale geleceğiz. Transfer çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Eksikliğini gördüğümüz takviye gerektiren bölgeler için yönetimimiz gerekli çalışmaları yapıyor’’ dedi.