Yozgatspor yarın toplanıyor

Mahalli idareler yerel seçimleri nedeniyle tüm Spor Toto Bölgesel Amatör Liglerine ara verilmesinden dolayı Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş’ta oyuncularına bir haftalık izin vermişti. Sizin süreleri yarın bitecek olan kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında başlayacak.