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Yozgatspor yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir haftalık iznin ardından yarın kendi tesislerinde toplanarak Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

Yozgatspor yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir haftalık iznin ardından yarın kendi tesislerinde toplanarak Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Yozgatspor yarın toplanıyor

Mahalli idareler yerel seçimleri nedeniyle tüm Spor Toto Bölgesel Amatör Liglerine ara verilmesinden dolayı Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş’ta oyuncularına bir haftalık izin vermişti. Sizin süreleri yarın bitecek olan kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında başlayacak. 

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