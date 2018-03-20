Yozgatspor yarın toplanıyor

İzin süreleri yarın bitecek olan kırmızı siyahlı oyuncular kendi tesislerinde toplanarak Kilis Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.
20 Mart 2018 Salı 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, konuk ettiği Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.
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