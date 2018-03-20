Yozgatspor yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, konuk ettiği Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.