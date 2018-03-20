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Yozgatspor yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, konuk ettiği Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.

Yozgatspor yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, konuk ettiği Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki günlük izin verildi.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Yozgatspor yarın toplanıyor

İzin süreleri yarın bitecek olan kırmızı siyahlı oyuncular kendi tesislerinde toplanarak Kilis Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. 

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