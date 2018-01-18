Yozgatspor yarın Adana yolcusu

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, bu gün ve yarın teknik taktik çalışması yapacaklarını ve Cuma günü akşam saatlerinde Adana’ya gideceklerini söyledi.

Kürkçüler Amatörspor ile oynayacakları maçın son antrenmanını Adana’da yapacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı

‘’Daha sonra kampa gireceğiz ve maç saatini beklemeye koyulacağız. Zor geçecek olan Kürkçüler Amatörspor deplasmanından üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Bunun için hem moral motivasyon olarak hem de kondisyon olarak hazırız. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek şampiyonluk iddiamızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun içinde çok çalışıyoruz ve güçlü rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.