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Yozgatspor yarın Adana yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın Kürkçüler Amatörspor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde Adana’ya hareket edecekler.

Yozgatspor yarın Adana yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın Kürkçüler Amatörspor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde Adana’ya hareket edecekler.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor yarın Adana yolcusu

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, bu gün ve yarın teknik taktik çalışması yapacaklarını ve Cuma günü akşam saatlerinde Adana’ya gideceklerini söyledi.
Kürkçüler Amatörspor ile oynayacakları maçın son antrenmanını Adana’da yapacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı
‘’Daha sonra kampa gireceğiz ve maç saatini beklemeye koyulacağız. Zor geçecek olan Kürkçüler Amatörspor deplasmanından üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Bunun için hem moral motivasyon olarak hem de kondisyon olarak hazırız. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek şampiyonluk iddiamızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun içinde çok çalışıyoruz ve güçlü rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.

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