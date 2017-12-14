Yozgatspor yan top çalıştı

Kendi tesisleri önündeki antrenman sahasında hazırlanan kırmızı siyahlı ekip, antrenmanı iki bölüm halinde gerçekleştirdi.

Açma germe hareketleri ile başladıkları antrenmanın ilk bölümünde yan top çalışması yaptı. Kanat oyuncuları orta açarken, diğer oyuncular ise bu ortaları gole çevirmeye çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı siyahlı ekip, bu çift kale maçta ikili mücadelelerden çok pas ve orta çalışması yaptı.