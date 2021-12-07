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Yozgatspor üzgün

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor karşısında kaçan iki puanlarına üzülüyor.

07 Aralık 2021 Salı 00:49
Yozgatspor üzgün

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Sorgun Belediyespor ile oynadıkları müsabakada galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Sorgun Belediyespor’a göre sahada üstün bir oyun ortaya koyan takımın kendileri olduğunu dile getiren Özkan, ‘’Sorgun Belediyespor karşısında 4-5 tane net gol pozisyonu kaçırdık. Son vuruşlarda yaşadığımız sıkıntılar sonucunda da sahadan bir puan ile ayrılmak durumunda kaldık. Son iki haftada iyi oynamamıza rağmen kaçırdığımızı puanlara üzülüyoruz. Artık Sorgun Belediyespor ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Artık hafta sonu Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve toparlanan Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi çalışacağız ve sahadan galibiyet ile ayrılacağız. Artık puan kaybına tahammülümüz yok, zirve yarışı için de kaybedilen çok bir şey yok. Halen yarışın içerisindeyiz. Alacağımız bir galibiyet bizi biranda üst sıralar getirir. Bizim hedefimiz her şeye rağmen üst sıralara oynamak ve bunu da başaracağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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