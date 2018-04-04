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YOZGATSPOR UMUTLU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bu gün kendi tesislerinde toplanarak ligin son haftasında oynayacakları Kayseri Şekerspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacaklar.

YOZGATSPOR UMUTLU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bu gün kendi tesislerinde toplanarak ligin son haftasında oynayacakları Kayseri Şekerspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacaklar.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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YOZGATSPOR UMUTLU

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, ligin son haftasının gelip çattığını halen şampiyonluk umutlarının da devam ettiğini söyledi. İlk iki sırası paylaşan Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor takımları ile aralarında bir puanın bulunduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Henüz her şey bitmiş değil. Ligin son haftası geldi ve bizim iddiamız halen devam ediyor. Ben inanıyorum ki biz Kayseri Şekerspor’da üç puan alacağız ve rakiplerimiz de puan kaybedecekler. Bu gün itibariyle Kayseri Şekerspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Biz kendi rakibimizi yenerken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin de puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Umarım ligin son haftasında her şey bizim istediğimiz gibi olur ve mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz’’ dedi. 
İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK
Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ise iyi bir sezon geçirdiklerini şampiyonluk iddialarının ise halen devam ettiğini ifade etti. Nevşehirspor ve Aksaray Belediyespor ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisine girdiklerini ve bu yarışın hafta sonu son bulacağını vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü oynanacak olan müsabakalar neticesinde kimin şampiyon olacağı belli olacak. Gönül ister ki rakiplerimiz kaybetsin, biz kazanalım ve şampiyonluk turunu atan taraf biz olalım. Umarım her şey bizim lehimize olur. Ben iyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Sezon başında takım içerisinde yaşanan sıkıntılar, yeni bir teknik adam ile yola devam etmemiz ve ligin ilk yarısını iyi bir noktada bitirmemiz bana göre bir başarıdır. İki üç kere şampiyonluk yarışında öne geçtik ama avantajımızı rakiplerimize verdik. Ancak halen şampiyonluk iddialarımız sürüyor. Şampiyonluk yarışı içerisine girdiğimiz Nevşehirspor ve Aksaray Belediyespor takımlarını yenmişiz ama sıradan takımlara da puan kaybetmişiz. Bu bana göre bir başarıdır. İyi bir sezon geçirdik ve umarım şampiyon olan tarafta biz oluruz’’ diye konuştu. 
 

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