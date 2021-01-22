Yozgatspor umut verdi

Daha önce Mamakspor ile Ankara’da karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip bu müsabakada güçlü rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. Dün ise ligin ikinci yarısında müsabakalarını oynayacağı Sorgun ilçe stadında Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını güçlü rakibi karşısında 1-0 geride tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın ikinci yarısında Tayfun Bebek'in attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Oynadığı futbol ile ligin ikinci yarısı için umut veren kırmızı siyahlı ekip, 28 Ocak tarihinde Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Sorgun Stadında bugünden itibaren devam etmesi bekleniyor.