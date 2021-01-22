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Yozgatspor umut verdi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ikinci yarısının hazırlıklarını teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde sürdürürken, kamp sürecinde ikinci hazırlık müsabakasını dün Talasgücü Belediyespor ile oynadı.

22 Ocak 2021 Cuma 00:27
Yozgatspor umut verdi

Daha önce Mamakspor ile Ankara’da karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip bu müsabakada güçlü rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. Dün ise ligin ikinci yarısında müsabakalarını oynayacağı Sorgun ilçe stadında Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını güçlü rakibi karşısında 1-0 geride tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın ikinci yarısında Tayfun Bebek'in attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Oynadığı futbol ile ligin ikinci yarısı için umut veren kırmızı siyahlı ekip, 28 Ocak tarihinde Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Sorgun Stadında bugünden itibaren devam etmesi bekleniyor. 

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Yozgatspor Umut Verdi
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