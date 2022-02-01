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YOZGATSPOR UMUT VERDi

Yozgatspor Pazar günü Karamanspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 3-0 kazanırken, DSİ maçı öncesinde de umut verdi.

01 Şubat 2022 Salı 00:11
YOZGATSPOR UMUT VERDi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü mücadele eden Yozgatspor, ligin ikinci yarısının hazırlıkların teknik direktör Polat Özkan gözetiminde sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle geçtiğimiz haftası halı saha ve Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanlar ile geride bırakan kırmızı siyahlı ekip, Yozgat Bozok Stadı dış sahasının temizlenmesinin ardından antrenmanlarına bu sahada devam etti. Yozgatspor Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında antrenmanlarını yaparken, Pazar günü de misli.com Üçüncü Ligi takımlarından Karamanspor ile hazırlık müsabakası oynadı. Bozok Stadı Dış sahasında oynanan müsabakada üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini Muhammed Ali Pala’nın 2 ve Muharrem Kaya’nın attığı tek gol ile 3-0 mağlup ederken lig öncesinde de gösterdiği performans ile umut verdi. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısı için yoğun bir şekilde hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Hafta sonu başlaması gereken ligin ikinci yarı müsabakalarının olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ileriye atıldığını hatırlatan Özkar, ‘’Bu haftayı boş geçmemek için Karamanspor ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Müsabakada kadromuza kattığımız yeni isimlere de yer verdim. İyi bir müsabaka oldu ve takımımın güçlü rakibimiz karşısında göstermiş olduğu performanstan da memnunum. Rakibimize oranla üstün oynayan taraf bizdik. Ligin ilk yarısında özellikle gol yollarında sıkıntı çekiyorduk, bunu da atlattığımız Karamanspor ile oynadığımız müsabakada gördük. Bu hafta sonu Ankara DSİspor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu müsabakanın hazırlıklarına da bugün itibariyle başlayacağız. Pazar gününe kadar iyi bir hazırlık dönemi geçirip güçlü rakibimizi yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz’’ dedi. 

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Yozgatspor Umut Verdi
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